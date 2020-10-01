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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.20 19:30

С 1 октября начался осенний призыв на военную службу

В этот раз он вновь пройдёт со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Северный флот к призыву полностью готов. Осенняя кампания стартовала 1-го октября, работу начали и медицинские комиссии. О точном числе новобранцев в военкоме не распространяются, но цифры последнее время меняются мало, комиссарам предстоит набрать около 700 человек, как и в весенний призыв. 

Дмитрий Смирнов, начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота:  «В первую очередь будут призываться первоначально юноши, которые на 99% будут призваны в ряды вооруженных сил. А в последнюю, те, которые имеют право на отросточку и освобождение от призыва».

Противоэпидемическим правилам военкоматы уделяют особое внимание.

По сути, приём на службу пройдёт как и полгода назад. Потоки людей разделены: приём призывников в первую половину дня, а посещение по другим вопросам доступно после 15 часов. Новобранцев ждут проверки термометрией, обработка обуви и рук дезинфицирующими средствами. Все это, конечно же, в медицинских масках и с соблюдением социальной дистанции. Также врачи будут проводить барьерный и внешний осмотры.

Олег Хамов, военный комиссар Мурманской области, заместитель председателя призывной комиссии: «На сегодняшний день медицинским имуществом военные комиссариаты укомплектованы. Готовы все призывные пункты и областной сборный пункт по проведению призыва граждан на военную службу осенью 2020 года».

Традиционно, большинство призывников будут служить в войсках Северного флота в Мурманской области. Лишь 10 человек отправят нести службу в Кремлевский полк. Такие ограничения связаны с целью предотвращения распространения коронавируса в наших войсках. Завершится осенний призыв 31 декабря.

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