С 1 сентября 2021 года обжаловать штраф, полученный с дорожной камеры, можно через портал госуслуг или через сайт суда

Для обжалования можно будет выбрать один из следующих способов: направить через портал госуслуг документ, удостоверенный электронной подписью или заполнить форму на сайте суда при наличии технической возможности.

Изменения вносятся в соответствии с федеральным законом. Такой способ поможет ускорить судебный процесс. Впрочем, для многих водителей современные технологии слишком сложны для использования. Да и учётные записи на портале с такой услугой есть далеко не у всех.