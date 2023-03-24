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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.23 19:30

С 1 сентября этого года в ФОКе «Северное сияние» будет организован полноценный тренировочный процесс

В начале марта в Кандалакше состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Северное сияние». Объект построен по национальному проекту «Демография» и в рамках плана «На Севере жить».

Редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала  о том, как спортсмен из города Кандалакши Кирилл Исаков написал письмо главе государства Владимиру Путину с просьбой помочь в развитии единоборств. Через какое-то время юному кандалакшанину пришёл ответ, собственноручно написанный президентом.

Кирилл Исаков, спортсмен, г. Кандалакша: «Я ничего не ожидал, потому что я думал, что Владимир Владимирович не увидит это письмо. Ожидал, что его просто пропустят. А когда мне пришёл ответ с помощниками Владимира Владимировича из Мурманской области, я был в шоке».

Спустя два года жители города кандалакшане активно осваивают новый спортивный объект с одноименным названием «Северное сияние».

4 марта этого года состоялось значимое событие – открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. В нём приняли участие министр спорта Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Олег Матыцин, министр спорта РФ: «Сегодня мы открываем физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние», мы видим, что он, во-первых, востребован. Он родился по инициативе людей, которые здесь живут - в Кандалакше. Кирилла, которого мы сегодня видели, а это тоже очень важно всегда чувствовать обратную связь».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Огромное спасибо Кириллу! Письма вот таких мальчишек доходят до президента и тот ответ, который был получен Кириллом, нас сподвиг всех вместе здесь сделать такой замечательный спортивный объект».

После торжественной церемонии открытия съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в новом спортивном комплексе.

ФОК включает в себя универсальный зал для тренировок и соревнований по баскетболу, мини-футболу, волейболу. Также есть тренажерный зал и зал единоборств.

Дмитрий Кузьмич, начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Кандалакшского района: «Есть массажный кабинет, кабинет медика, сауна. Здесь соблюдены все условия для того, чтобы проводить соревнования, проводить тренировочный процесс. Присутствует кафе, где спортсмены и гости могут перекусить. Достаточное количество раздевалок - девять раздевалок. Созданы условия, которые позволяют проводить здесь командные виды спорта».

Единовременно здесь могут заниматься 84 спортсмена. Тренировки организованы для воспитанников детско-юношеских школ города, не исключено, что после утверждения графика секций, возможность заниматься получат и сотрудники предприятий Кандалакши.

В учреждении соблюдены все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дмитрий Кузьмич, начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Кандалакшского района: «Здесь есть тактильные табло, вывески, таблички, указатели для слабовидящих. Очень удобный проезд для колясочников. Убежден, что будем проводить здесь соревнования и мероприятия для людей с ограниченными возможностями».

Дмитрий Кузьмич отмечает, что в Кандалакше сильные школы по футболу, борьбе, гимнастике и потребность в кадрах для работы в ФОКе не возникает. Осталось лишь для полноценного функционирования комплекса решить несколько вопросов.

Дмитрий Кузьмич, начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Кандалакшского района: «Есть небольшие недостатки буквально. Всё должно быть апробировано: это и система пожарной сигнализации, и система охранной сигнализации, вентиляционное оборудование. Всё это проверяется, всё это вводится в эксплуатацию, но я думаю, что до начала апреля лицензируем помещение, все необходимые допуски получим и в марте помещение будет готово к эксплуатации».

А уже с 1 сентября этого года здесь будет организован полноценный тренировочный процесс для ребят, которые, надеемся, в будущем прославят своими спортивными достижениями свой город и регион.

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