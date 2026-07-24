С 1 сентября этого года в России гостиницы от 50 номеров обязаны будут принимать цифровой ID при заселении гостей

Такое новшество уже практикуют в мурманских отелях.

Подтвердить личность гостя можно будет с помощью национального мессенджера. Такое нововведение в одном из мурманских отелей начали осваивать с начала июля.

Андрей Милохин, генеральный управляющий «Cosmos Мурманск отель»: «Мы очень рады, что у нас есть такая возможность. Я думаю, это не станет таким огромным спросом на первых порах, но то, что любой человек, который захочет так поселиться, а мы поможем ему в такой упрощенной форме это сделать, нас это очень мотивирует и радует».

Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области: «Продолжается цифровизация туристической отрасли, конечно для предпринимателей это выгодно».

Также новая система облегчит рабочий процесс и сотрудникам на ресепшене. До этого они заселяли туристов вручную, заполняя и проверяя все данные. И на это требовалось больше времени. Сокращение времени оформления и ожидания – удобство для обеих сторон.

Анна Донцова, старший администратор смарт-отеля в Мурманске: «Стало намного проще, заселение стало почти моментальным. Успешно проводим заселение гостя».

Для отелей с номерным фондом более 50 номеров дата вступления постановления в силу - 1 сентября 2026 года. На малые средства размещения изменение распространится с 1 сентября 2028 года.