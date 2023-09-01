С 1 сентября начинает действовать новый закон о такси, но обещают, что стоимость поездки для граждан не увеличится

С 1 сентября вступил в силу федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». Поездки должны стать более безопасными, при этом стоимость поездки не увеличится.

Как сообщают в Министерстве транспорта Мурманской области, взаимодействие между пассажиром и водителем не поменяется, но нововведения в системе всё же есть.

Николай Михайлов, заместитель министра транспорта Мурманской области: «Вводится новый порядок введения реестров. Если раньше, до вчерашнего дня, существовал один реестр – «Реестр легковых такси», то с сегодняшнего дня вводится три официальных реестра. Это «Реестр перевозчиков», «Реестр легковых такси», «Реестр служб заказа такси». Соответственно, если раньше подавались сведения только о перевозчиках и легковых такси, то теперь добавляется понятие «служба легкового такси». Кроме того, с первого сентября наши самозанятые граждане тоже смогут принимать участие в этом процессе - в процессе автоперевозок».