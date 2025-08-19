С 1 сентября начнёт действовать период охлаждения при получении кредитов и займов
Продолжительность периода охлаждения зависит от суммы займа. Так, если человек берёт в долг от 50 до 200 тысяч рублей, то деньги можно будет получить не ранее чем через четыре часа после заключения договора, если сумма выше – не ранее, чем через два дня.
В течение этого срока кредит можно будет аннулировать, если он оформлен под влиянием злоумышленников.
Период охлаждения не будет устанавливаться для ипотечных, образовательных и автокредитов. Исключение сделано и для покупок в кредит непосредственно в магазинах при условии личного присутствия заёмщика.
Если банк перечислит деньги заёмщику без периода охлаждения и заёмщик окажется жертвой мошенников, возвращать такой кредит или заём не придётся. При возбуждении уголовного дела по факту хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.