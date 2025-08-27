С 1 сентября Отделение социального фонда России Мурманской области будет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам в повышенном размере

Теперь пособие студенткам, обучающимся очно, устанавливается в размере 100 процентов величины прожиточного минимума, включая весь период отпуска по беременности и родам.

В Мурманской области размер пособия составит порядка 129 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения соцфонда по Мурманской области или в МФЦ.

Сделать это можно в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.