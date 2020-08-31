На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 67 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заражённых в Мурманске (+41), Североморске (+13) и Оленегорске (+4).

Напомним, с 1 сентября в регионе снимаются очередные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Вновь начнут оказывать услуги организации культурно-досугового типа и детские игровые комнаты – за исключением, расположенных в торговых и центрах. Возобновляется работа организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, а так же курортных организаций и пансионатов при условии соблюдения ими соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

С 1 сентября работа МФЦ в регионе будет организована без условия предварительной записи заявителей. Соответствующие изменения внесены постановлением правительства Мурманской области.