С 1 сентября в Мурманской области на 5% вырастут оклады бюджетников

Советующее постановление принято правительством региона и опубликовано на портале «Электронный бюллетень».

Также повышение коснется работников ряда должностей, указанных в приложении к постановлению. Повышение будет осуществлено за счёт средств областного бюджета, средств обязательного медицинского страхования, а также средств от иной приносящей доход деятельности и от сокращения неэффективных расходов.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области рекомендовано принять аналогичные решения в отношении работников муниципальных учреждений.