С 1 января 2018 года меняются правила пограничного режима

Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району сообщает об изменения правилах пограничного режима, которые вступят в силу с 1 января 2018 года.

Новые правила предусматривают ряд важных моментов, на которые следует обратить внимание всем желающим оформить пропуска в пограничную зону и получить разрешение на осуществление в её пределах хозяйственной и иной деятельности. Изменения коснулись также вопросов использования маломерных судов. В частности, скорректирован перечень документов, дающих право на нахождение в пограничной зоне, изменены формы заявлений на выдачу пропусков и сроки их рассмотрения.

Для граждан Российской федерации они сокращены до 15 рабочих дней.

По вопросам оформления пропусков и разрешений можно обратиться в подразделения пограничного управления в Мурманске, Териберке, Полярном, Линахамари и Ура-Губе.