С 1 января 2019 года в России появятся новые автомобильные номера

Они будут выглядеть как регистрационные знаки в Японии и США - в форме квадрата.

Смена формата объясняется тем, что у многих моделей американского и зарубежного производства задняя площадка под госномер квадратной формы, поэтому автовладельцам приходится использовать переходники или сгибать стандартный номер.

Также меняются и мотоциклетные номера. Они станут меньше в полтора раза. Такое решение было принято по аналогичной с автомобилями причине. Впервые вводятся номера и для макси-скутеров. Для них госзнаки будут такого же размера как для мотоциклов только с другим набором букв и цифр.