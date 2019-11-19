С 1 января 2020 года плата за проезд в общественном транспорте заполярной столицы повысится на 1 рубль

Насколько и почему, объяснил журналистам глава города Андрей Сысоев.

С начала нового года изменится стоимость проезда в городском общественном транспорте Мурманска. Поездка в автобусе или троллейбусе обойдётся в 33 рубля - на рубль дороже, чем сейчас. Сумма рассчитана по формуле, определенной областным комитетом по тарифному регулированию.

«У нас в прошлом году цена была 32 рубля, умножить на коэффициент равный 3,4 процента, то мы получим 33 рубля при соответствующем округлении», - сказал Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск.

В экономический тариф заложены не только расходы на топливо, электричество, запчасти для автобусов и троллейбусов, заработная плата работников с учётом надбавок, но и инвестиционная составляющая на покупку новых современных машин. Разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для граждан компенсируют из средств муниципалитета.

«Если мы из одной цифры вычтем другую, то мы получаем приблизительно 4,5 рубля. «Электротранспорт» перевозит в год порядка 40-45 миллионов пассажиров, вот если мы попробуем определить разницу, за полгода она составит порядка 90 миллионов рублей. 90 миллионов рублей будет компенсировать городской бюджет», - пояснил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск.

Стоимость проездных билетов «Электротранспорт» озвучит позже. Кстати, Мурманск вошёл в топ-5 городов, жители которых оценивают общественный транспорт на высокие баллы. Северяне называют городские автобусы и троллейбусы надежными и безопасными.