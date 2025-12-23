С 1 января 2026 года полномочия по назначению и выплате региональной социальной доплаты к пенсии передадут с регионального уровня на федеральный

Администрирование полностью переходит к Социальному фонду России.

Важно, что выплата региональной социальной доплаты не будет приостановлена или прекращена. Получателям не надо подавать заявления, обращаться в ведомства или собирать новые документы для переоформления.

Денежные средства будут поступать способом и на реквизиты, выбранные для получения пенсии. Также принцип расчёта региональной социальной доплаты не изменится.