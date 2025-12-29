С 1 января 2026 года в Мурманске будут действовать новые тарифы на платное питание в школах, лицеях и гимназиях

В 2026 году сохранят нормы бесплатного одноразового питания и обеспечения цельным молоком учеников начальных классов, а также двухразового питания для льготных категорий.

Всего в регионе на организацию школьного питания направят более 1,3 миллиарда рублей. Финансирование позволит сохранить бесплатные программы и поддерживать качество питания для всех школьников.

Почти 48 тысяч детей, а это более половины всех обучающихся региона, продолжат в новом году бесплатно получать горячее питание в школах. Всего в Мурманске из 30 тысяч детей одноразовым питанием и молоком за счёт бюджета обеспечены 13 тысяч учеников начальных классов. Ещё 2774 ребёнка с 5 по 11 классы получают бесплатное двухразовое питание.

Александр Цыганков, директор Центра школьного питания г. Мурманска: «Наше меню полностью соответствует всем возрастным потребностям детского организма по энергетической ценности рациона. Меню составляется на каждые десять дней в соответствии с СанПиНом».

Главный вердикт по вкусу еды выносят дети, которые ежедневно приходят в столовую, чтобы подкрепиться. Например, ученики 5-й мурманской гимназии с охотой делятся любимыми блюдами из меню.

Екатерина Дашкевич, ученица гимназии №5 г. Мурманска: «Борщ мне нравится и мясные котлеты».

Элина Курмаева, ученица гимназии №5 г. Мурманска: «Еда очень вкусная. Самое любимое – запеканка мясная».

Михаил Гайворонский, ученик гимназии №5 г. Мурманска: «Мне нравится на завтрак омлет с горошком. А на обед я борщ люблю, котлеты и мясо».

Уже с 1 января 2026 года в Мурманске будут новые тарифы на платное питание в школах, лицеях и гимназиях. Повышение стоимости вынужденное. Оно связано с ростом цен на продукты, расходами на топливо и услуги ЖКХ.

Важно, что стоимость одного приёма пищи для ребенка остаётся социально ориентированной.