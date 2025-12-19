С 1 января 2026 года в Мурманской области заработает новый механизм поддержки для участников СВО, завершающих службу, и членов их семей

Право на особую адресную помощь, а именно социальный контракт для открытия своего дела получат: ветераны боевых действий - участники СВО и лица, приравненные к ним. Отдельно право на контракт предусмотрено для участников специальной военной операции, признанных инвалидами первой или второй группы, и их супруги.