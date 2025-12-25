С 1 января 2026 года запланировано изменение платы за посещение природных парков и заказников регионального значения

Стоимость посещения увеличится в связи с общим ростом прожиточного минимума в стране и изменением статистики посещаемости этих территорий.

Например, плата за визит в природный парк «Териберка» для граждан России, не относящихся к льготным категориям, составит 500 рублей, а для иностранцев – 1000. В природных парках «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Сейдъяврь» – 400 рублей и 800 рублей соответственно.

Как и прежде, бесплатно посещать региональные природные парки и заказники могут жители, относящиеся к льготным категориям.