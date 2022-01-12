С 1 января этого года Пенсионный фонд России предоставляет несколько выплат, ранее назначавшихся органами социальной защиты

Марина Гаврилычева, начальник управления установления социальных выплат ОПФР по Мурманской области: «Например, в ПФР переданы такие меры как ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребёнком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении ребёнка до 1,5 лет, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомится на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации».

Теперь, согласно принятым изменениям в законодательстве, Пенсионный фонд так же оказывает социальную поддержку в виде пособий, выплат и компенсаций: неработающим лицам с детьми, пострадавшим от радиации, реабилитированным, инвалидам и детям инвалидам, а также военнослужащим и их семьям. По вопросам ранее производившихся выплат можно не переживать, отмечают в региональном отделении фонда: те, кто уже получают социальную помощь – сохранят её в дальнейшем. Пособия будут поступать на реквизиты, указанные ранее. Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефонам, указанным на экране.