С 1 января изменится стоимость проезда в общественном транспорте региона

За прошедшие два года выросли цены на топливо, горюче-смазочные материалы и запчасти. Значительно увеличились издержки на перевозки пассажиров, а доходы из-за снижения пассажиропотока снизились. Однако резкого увеличения стоимости проезда удалось избежать.

В 2022 году стоимость единого социального проездного билета не изменится и по-прежнему составит 700 рублей. Чтобы сохранить стоимость льготного проезда, правительство региона компенсирует компаниям недополученные доходы. В Североморске и Александровске цена проезда увеличена не будет.

На этом же уровне, 34-35 рублей, будет установлена плата за проезд в общественном городском транспорте по всей области. Плановое изменение платы за проезд произойдёт 1 января 2022 года.

Стоимость проезда в пригородных маршрутах увеличится не более чем на 11%.