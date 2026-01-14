С 1 января «Пушкинская карта» меняет оператора

С 1 января этого года оператором «Пушкинской карты» стал банк «ВТБ».

«Пушкинская карта» – это государственная программа культурного просвещения молодёжи. Она входит в нацпроект «Семья» и позволяет молодым людям от 14 до 22 лет ежегодно получать 5000 рублей от государства для посещения культурных мероприятий: от концертов до киносеансов.

Пользователям программы нужно оформить новую карту в приложении «Госуслуги. Культура», а также через приложение банка.

Афиша мероприятий, которые можно посетить по карте, и подробная инструкция по переоформлению «Пушкинской карты» размещены на портале «Культура.РФ».