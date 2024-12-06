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С 1 января следующего года в Мурманской области вырастут взносы за капремонт
Из-за санкций цены на стройматериалы растут, при этом стоимость строительно-монтажных работ в Мурманской области по-прежнему находится на высоком уровне по сравнению с другими регионами России.
По данным на 2024 год, в Мурманской области сохраняется наименьший размер минимального взноса среди регионов Арктической зоны.
С 1 января взносы вырастут на сумму от 150 до почти 300 рублей, в зависимости от площади помещения.
Таким образом, собираемость планируется увеличить на 475 млн рублей, что позволит провести дополнительные работы по ремонту крыш или фасадов домов.
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