С 1 января в России начали вводить электронные трудовые книжки. А что будет со старыми, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

С 1 января в России начали вводить электронные трудовые книжки. А что будет со старыми? Выдадут ли их на руки владельцам? Ответы на эти и другие вопросы по поводу трудовых книжек в свежей «Вечёрке».

В Сочи стартовал международный фестиваль КВН «КиВиН». Ежегодно в нём принимают участие более 500 команд из России и зарубежья. На этот раз из Мурманска в Сочи поехали сразу 6 yjds[ команд. Кто будет защищать честь нашего региона, рассказывается в «Вечёрке».

Автомобилистам на заметку. В среду «Вечерний Мурманск» публикует список улиц, на которых в ближайшие дни будет работать городская снегоуборочная техника. Если автовладельцы не уберут своих железных коней, их придётся эвакуировать. Лучше со списком ознакомиться заранее.

Мурманчанка второй месяц обивает пороги мурманских банков, но без толку. Ни одна финансовая организация не спешит дать ей кредит. Все дело в долгах женщины. Подробнее об этой истории и аналогичных случаях рассказывает «Вечерний Мурманск».