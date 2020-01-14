Посторонись, идёт уборка снега!Нашим землякам необходима наша поддержка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.20 19:30

С 1 января в России начали вводить электронные трудовые книжки. А что будет со старыми, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

С 1 января в России начали вводить электронные трудовые книжки. А что будет со старыми? Выдадут ли их на руки владельцам? Ответы на эти и другие вопросы по поводу трудовых книжек в свежей «Вечёрке».

В Сочи стартовал международный фестиваль КВН «КиВиН». Ежегодно в нём принимают участие более 500 команд из России и зарубежья. На этот раз из Мурманска в Сочи поехали сразу 6 yjds[ команд. Кто будет защищать честь нашего региона, рассказывается в «Вечёрке».

Автомобилистам на заметку. В среду «Вечерний Мурманск» публикует список улиц, на которых в ближайшие дни будет работать городская снегоуборочная техника. Если автовладельцы не уберут своих железных коней, их придётся эвакуировать. Лучше со списком ознакомиться заранее.

Мурманчанка второй месяц обивает пороги мурманских банков, но без толку. Ни одна финансовая организация не спешит дать ей кредит. Все дело в долгах женщины. Подробнее об этой истории и аналогичных случаях рассказывает «Вечерний Мурманск».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Сверхважная и больная тема
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Илья
10.01.20 03:50
РАССЕЛЯТЬ нужно общаги, а не тратить сотни миллиардов на всякие "Ворота Арктики", да "Новые Мурмански". Сначала старый Мурманск нужно в порядок привести. Как говорил мой дед: "Если хочешь начать новую
Комментарий к новости:Глава администрации первый рабочий день 2020 года начал со встречи с горожанами
Александр
08.01.20 19:08
Подскажите, пожалуйста, как можно помочь малышу? Пришлите номер карты на почту aavasilenko@mail.ru вместе со свидетельством о рождении ребёнка и одним из паспортов родителей Помогу чем смогу- с миру
Комментарий к новости:Миша Жуков мечтает о рождественском чуде
Zdoroviak
03.01.20 08:40
Молодцы, спасибо, что через эту передачу познакомили меня с отцом Сергием.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Зачем отец Сергий осваивает интернет-пространство, или Бог слова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ период новогодних каникул цена на сельдь снизилась на 2,7%, до 73 рублей за килограмм-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 61 копейку, доллар подрос почти на 47 копеек-PRO ЭнергетикуМодернизация трёх водогрейных котлов на Мурманской ТЭЦ помогла ликвидировать дефицит тепловой мощности в центре города-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПенсионные страдания: правительство не торопится, а Госдума может, но оглядывается на правительство
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 417 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика