С 10 июня жители Мурманска могут оплатить проезд в автобусах и троллейбусах по QR-коду, с помощью Системы быстрых платежей

Приятным бонусом всем отплатившим таким способом станет скидка 8 рублей, которая будет действовать до 30 сентября.

Также приятный кэшбек в размере 5% будет действовать для тех, кто будет использовать СБП при онлайн-покупке проездных билетов и пополнении баланса транспортных электронных кошельков.

Деньги поступят обратно на счёт карты, с которой была произведена оплата.

С подробными условиями проведения акции можно ознакомиться на сайте карта51.рф