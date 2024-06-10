С 10 по 13 июня в Санкт-Петербурге проведут I Всероссийский съезд участников молодёжного сообщества «ВЫЗОВ»

На нём соберется около 300 участников из 30 регионов страны и, конечно, из Мурманской области. Они посетят деловую программу и праздничный концерт, а также поучаствуют в создании научно-популярного контента.

Одним из создателей первого съезда стала компания «Иннопрактика». За 1,5 года существования в это движение удалось вовлечь 4000 молодых людей из мира науки, культуры и искусства, чтобы они могли продвигать как свои проекты, так и достижения нашей страны в публичном пространстве, становились лидерами общественного мнения.

Для делегатов съезда подготовлена насыщенная программа для прокачки навыков в медиа. Их ждёт концертная программа от блогеров-резидентов, мастер-классы, круглый стол, марафоны, презентация первого номера журнала «ВЫЗОВ» и многое другое.

Также в рамках съезда проведут серии интермодальных сессий от экспертов в области психологии, дизайна, предпринимательства.

Кроме того, для участников съезда будет организован выезд на мультиформатный фестиваль в честь Дня России, организатором которого выступает «Газпром-Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром». А на главной сцене выступят артисты Олег Газманов, Полина Гагарина, Niletto, Сергей Жуков с финалистами «Новой Фабрики звезд», а также артисты продюсерского центра «Инсайт Люди» Radio Tapok, Анатолий Цой, VAVAN и Amirchik.