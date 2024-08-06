С 11 по 13 октября на большой сцене Мурманского областного театра кукол с заполярных зрителей ждёт встреча с Гродненским областным театром кукол

Взрослой аудитории будут представлены три спектакля главного режиссёра учреждения Олега Жюгжды: мистическая история «Уединённый домик на Васильевском», сказка о счастье «Волшебное кольцо» и сценическая фантазия на гоголевские темы «Вий. Страшная месть».

Мурманские зрители уже знакомы с талантливым режиссёром. Напомним, ранее в областном театре кукол Жюгжда занимался разработкой сценария и постановкой уже полюбившейся комедийной пьесы «Голый король». А в этом году театральный сезон театра кукол был закрыт премьерой этого же режиссёра – «Женитьбой Бальзаминова». Этой постановкой можно будет снова насладиться осенью, в грядущем театральном сезоне.

Гродненский областной театр кукол основан в 1940 году и насчитывает в своём репертуаре более 35-ти постановок для детей, молодёжи и взрослых зрителей. Творческий коллектив был дважды отмечен специальной премией Президента Республики Беларусь.