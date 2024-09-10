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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.24 19:30

С 11 по 15 сентября включительно в Мурманске работает спецпроект для Крайнего севера «Нордическая выставка»

Коллекции доставлены в наш регион отечественной компанией «Орсо Групп» из закрывшихся магазинов европейских брендов со всей России.

Хранить на складах верхнюю одежду ушедших из России норвежских магазинов дорого, увезти назад невозможно. Помочь бизнесу решила «Орсо Групп», выкупившая остатки, и теперь распространяющая «Аляски», пуховики, скандинавские парки, норковые шубы по выгодным для покупателей ценам. Так эти вещи из недоступных предметов роскоши перешли в категорию доступных и повседневных.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

На ярмарке представлен широкий выбор моделей как в классическом, так и в спортивном стилях. Цветовая гамма тоже разнообразная - от ярких красных, синих, жёлтых, зелёных оттенков до сдержанных белых, серых, чёрных. Широкий размерный ряд до 74-го позволит подобрать удобную одежду как для молодёжи, так и для людей постарше.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Норвежская парка «Аляска» от компании бренда «Бьерн Ларсен». Здесь используется высокотехнологичные материалы, например, мембрана 10 на 10 тысяч не промокает, не продувается ветром, а самое главное, дышит. Внутри все «Аляски» идут полностью на климат-контроле - вам будет в помещении нежарко, а на улице нехолодно. Они выдерживают температуру до минус 45-50 градусов. В данной модели наполнитель идёт биопух, дюпонт–сароны. Его можно стирать в машинке на деликатном режиме 30-40 градусов. Есть модели с наполнителем верблюжья шерсть и натуральный гагачий пух-перо. По окантовке капюшона мех северного енота».

У жителей и гостей Мурманска, появилась отличная возможность купить качественные куртки от норвежских брендов по приятной цене.

Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Выставка-распродажа продлится всего пять дней - с 11 по 15 сентября-  в Мурманске одновременно по двум адресам: в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64 (1-й этаж, напротив магазина «Пятёрочка») и в торгово-развлекательном центре «Форум» на Кольском проспекте, 134 (1-й этаж, 3-е помещение справа от главного входа).

 

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