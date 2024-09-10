С 11 по 15 сентября включительно в Мурманске работает спецпроект для Крайнего севера «Нордическая выставка»
Хранить на складах верхнюю одежду ушедших из России норвежских магазинов дорого, увезти назад невозможно. Помочь бизнесу решила «Орсо Групп», выкупившая остатки, и теперь распространяющая «Аляски», пуховики, скандинавские парки, норковые шубы по выгодным для покупателей ценам. Так эти вещи из недоступных предметов роскоши перешли в категорию доступных и повседневных.
Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».
На ярмарке представлен широкий выбор моделей как в классическом, так и в спортивном стилях. Цветовая гамма тоже разнообразная - от ярких красных, синих, жёлтых, зелёных оттенков до сдержанных белых, серых, чёрных. Широкий размерный ряд до 74-го позволит подобрать удобную одежду как для молодёжи, так и для людей постарше.
Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Норвежская парка «Аляска» от компании бренда «Бьерн Ларсен». Здесь используется высокотехнологичные материалы, например, мембрана 10 на 10 тысяч не промокает, не продувается ветром, а самое главное, дышит. Внутри все «Аляски» идут полностью на климат-контроле - вам будет в помещении нежарко, а на улице нехолодно. Они выдерживают температуру до минус 45-50 градусов. В данной модели наполнитель идёт биопух, дюпонт–сароны. Его можно стирать в машинке на деликатном режиме 30-40 градусов. Есть модели с наполнителем верблюжья шерсть и натуральный гагачий пух-перо. По окантовке капюшона мех северного енота».
У жителей и гостей Мурманска, появилась отличная возможность купить качественные куртки от норвежских брендов по приятной цене.
Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».
- Как качество курток?
- Качество очень хорошее.
Выставка-распродажа продлится всего пять дней - с 11 по 15 сентября- в Мурманске одновременно по двум адресам: в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64 (1-й этаж, напротив магазина «Пятёрочка») и в торгово-развлекательном центре «Форум» на Кольском проспекте, 134 (1-й этаж, 3-е помещение справа от главного входа).
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