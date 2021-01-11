День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.21 19:30
С 11 января к обычному графику работы вернулся океанариум Мурманска
Об это сотрудники учреждения сообщили на своей официальной станице в социальной сети «ВКонтакте».
Понедельник и вторник - выходные дни, со среды по воскресенье представления будут начинаться в 11, 15 и 17 часов.
Все ограничения в связи с коронавирусом остаются в силе (маски, перчатки, измерение температуры на входе). Купол будет открываться для зрителей за 20 минут до начала представления. Это стоит учесть, чтобы не мёрзнуть на улице.
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