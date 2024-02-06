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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.24 16:00

С 12 февраля в школах Мурманска детям, имеющим на это право, будет предоставляться бесплатное питание в виде завтрака и обеда

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин вчера доложил о выполнении поручений губернатора Андрея Чибиса о предоставлении в школах детям участников специальной военной операции и другим льготным категориям юных мурманчан бесплатных горячих завтрака и обеда вместо обеда и полдника, а также о привлечении к расчистке дворов областного центра техники Управления дорожного хозяйства города, – там, где не справляются управляющие организации.

Юрий Сердечкин отметил, что вопрос замены полдника на завтрак поднимался несколько раз, в том числе на встрече с жителями Ленинского округа.

«По вашему поручению мы этот вопрос проработали. С 12 февраля в школах Мурманска детям, имеющим на это право, будет предоставляться бесплатное питание в виде завтрака и обеда. Сейчас готовятся необходимые документы», – сказал Юрий Сердечкин.

Также выполнено поручение главы региона об уборке города техникой УДХ.

«Более четырех дней мы находились в плюсовых температурах, что крайне негативно сказалось на снежном покрове во дворах. Улично-дорожная сеть, за которую отвечает Управление дорожного хозяйства, находится в нормативном состоянии, содержится надлежащим образом. Ситуация во дворах традиционно несколько более сложная, и управляющие компании оперативно отреагировать не смогли. По вашему поручению мы ввели режим повышенной готовности, и технику УДХ запустили в те дворы, где мы точно понимали, что управляющие компании своими силами не справятся. В настоящее время 1463 двора было убрано управляющими компаниями, Управлением дорожного хозяйства – 60 дворов. Сейчас работы практически завершены, на контроле остались 33 двора, по которым есть замечания и требуется уборка», – доложил Юрий Сердечкин.

Ненадлежащее содержание дворовых территорий является нарушением договора управления. Виновные должны понести наказание, подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

«Людям прежде всего нужны чистые дворы, и нам нужно побуждать тех, кто за это отвечает, делать это тогда, когда возникают внезапные истории с оттепелью или большим количеством выпадающего снега. Конечно, весь город нужно подключать, как мы это сделали. Ответственность за то, как содержатся дворы, безусловно на тех, кто их обслуживает. Прошу министерство государственного жилищного и строительного надзора взять это на контроль и отработать в рамках действующего законодательства. Главное, чтобы все понимали, что от ответственности никому не уйти», – сказал Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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