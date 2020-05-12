С 12 мая в Мурманской области введён «масочный режим»

Теперь все граждане обязаны носить маски везде, кроме дома. Для поддержки северян в этот непростой период, стартовала специальная акция по их раздаче.: Бесплатные маски можно получить дважды в день: с 9 до 12 и с 17 до 19. Их раздают волонтёры во всех городах региона в местах скопления граждан. В основном, это точки, расположенные рядом с продуктовыми магазинами. Работа здесь непростая, но важная, уверен доброволец Андрей Ефремов. В обычной жизни он тренер по хоккею, а сейчас в период пандемии вызвался помогать людям.

Андрей Ефремов, волонтёр: «Сознательность каждого отдельно взятого гражданина в самом гражданине находится. Я бы сказал, что большинство людей носят маски. Перчаток не так много носят, а маски большинство людей. И даже сейчас, если посмотреть, то большинство людей идут в масках».

Только за первые два часа работы Андрей успел раздать коробку масок. Важно отметить, что в одни руки даётся не одна, а комплект из трёх защитных приспособлений, чтобы человек мог обезопасить себя на весь рабочий день.

Татьяна Сахарова, руководитель волонтёрского центра: «Сегодня лучше в первую очередь обезопасить себя. И маска – это, как раз для безопасности себя, потому что мы не знаем состояние людей, с кем мы сегодня разговариваем. И мы понимаем, что более 70 процентов людей, как обозначил наш губернатор, носят бессимптомно вирус. Главное, чтобы мы были в безопасности».

Пока срок акции рассчитан на неделю. Но вполне возможно, что она будет продлена. Запас защитных масок на данный момент составляет 150 тысяч штук.