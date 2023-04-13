С 12 по 16 апреля в Мурманске работает региональная программа «Нордическая выставка» от компании «Союз импортёров»

Основная задача проекта - привезти в регионы новейшие коллекции высокотехнологичной зимней, весенней одежды и обуви от ведущих производителей Европы и Северной Америки. Сейчас спецпроект в Мурманске.

В последнее время закрылось много магазинов североамериканской и европейской одежды, некоторые полностью покинули российский рынок. У таких представительств остался импортный товар, который невыгодно увозить обратно. Поэтому была создана региональная программа «Нордическая выставка» и компанией принято решение распродать коллекции со скидкой до 70%.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «Весной выгоднее всего приобретать верхнюю зимнюю одежду, так как идёт максимальная скидка у нас 70%. Плюсом к тому ещё идёт дополнительная акция. При покупке «Аляски», дубленки, пуховика, либо норковой шубы, обувь идёт в подарок».

Натуральная кожа, качественный мех, дорогая фурнитура, стильный дизайн и зарубежное качество - всё это по приятной цене. Верхняя одежда и обувь из Финляндии, Норвегии и Канады визитная карточка «Нордической выставки».

Ульяна Юденич, менеджер «Нордической выставки»: «На демисезонные модели представлена скидка 50%. Трендом является демисезонные, двусторонние, греческие дубленки. Здесь идёт хлопковая поверхность и тафтинг овчина. Выдерживают от ноля и до плюс десяти градусов».

Выставка будет работать в Мурманске сразу по двум адресам: на проспекте Ленина, 47 (1-й этаже бывшее помещение «Сбербанка», ориентир - воздушные шары) и на улице Карла Маркса, 29 (цокольный этаж).

Спешите за покупками с 12 по 16 апреля - с 10 до 20 часов.

На правах рекламы.