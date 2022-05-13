С 13 мая в Мурманской области требование ношения медицинских масок становится рекомендацией

На портале правительства Мурманской области опубликовано соответствующее постановление. Согласно ему, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, в транспорте, в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, также в объектах розничной торговли и аптеках носит рекомендательный характер.

Использовать маски важно ослабленным пациентам, людям с системными заболеваниями и лицам из категорий риска, а также гражданам с признаками ОРВИ.

Напоминаем, что самым действенным методом защиты от заражения коронавирусом и осложнений после него остается вакцинация.