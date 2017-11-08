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День за днём с «Арктик-ТВ»08.11.17 19:30

С 13 ноября в Мурманске начнёт работу VI Международная деловая неделя

Пять дней участники мероприятия будут встречаться на конференциях, дискуссиях и форумах. Обычно в рамках недели заключаются и важные для региона партнерские соглашения. В правительстве области состоялось заседание оргкомитета, на котором организаторы поделились планами по устройству мероприятия.    

В рамках деловой недели пройдёт 12-я выставка «Северный топливно-энергетический комплекс» и 10-я международная конференция «Освоение Арктического шельфа: Шаг за шагом». Последняя в этом году обрела крупного партнера в лице компании «Газпром Нефть».

Сквозной темой всех событий станет тема экологии, участники обсудят меры безопасности при ведении  хозяйственной деятельности в Арктике. Поговорят о подготовке  кадров, которые как воздух необходимы при реализации любых крупных проектов и не только в добывающей отрасли. В программе недели предусмотрены и культурные события, которые будут проводиться не только в Мурманске, но и в Кировске, Мончегорске и Полярных Зорях.  Посетителей ждут дегустации блюд местной кухни или, например,  рок-концерт, который организаторы подготовили к последнему дню деловой недели. Свое участие в событиях уже подтвердили и иностранные гости.

- В этом году у нас больше, чем обычно, иностранных участников. Это 36  участников, представляющих иностранные государства, - сообщила Ольга Буч, генеральный директор Ассоциации подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф». – Основные участники мероприятий из Мурманской области, Москвы, Петербурга, Тюмени, Самары, Воронежа, Татарстана. Участники форума будут представлять самые разные промышленные предприятия нашей страны. 

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