С 13 ноября в Мурманске начнёт работу VI Международная деловая неделя

Пять дней участники мероприятия будут встречаться на конференциях, дискуссиях и форумах. Обычно в рамках недели заключаются и важные для региона партнерские соглашения. В правительстве области состоялось заседание оргкомитета, на котором организаторы поделились планами по устройству мероприятия.

В рамках деловой недели пройдёт 12-я выставка «Северный топливно-энергетический комплекс» и 10-я международная конференция «Освоение Арктического шельфа: Шаг за шагом». Последняя в этом году обрела крупного партнера в лице компании «Газпром Нефть».

Сквозной темой всех событий станет тема экологии, участники обсудят меры безопасности при ведении хозяйственной деятельности в Арктике. Поговорят о подготовке кадров, которые как воздух необходимы при реализации любых крупных проектов и не только в добывающей отрасли. В программе недели предусмотрены и культурные события, которые будут проводиться не только в Мурманске, но и в Кировске, Мончегорске и Полярных Зорях. Посетителей ждут дегустации блюд местной кухни или, например, рок-концерт, который организаторы подготовили к последнему дню деловой недели. Свое участие в событиях уже подтвердили и иностранные гости.

- В этом году у нас больше, чем обычно, иностранных участников. Это 36 участников, представляющих иностранные государства, - сообщила Ольга Буч, генеральный директор Ассоциации подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф». – Основные участники мероприятий из Мурманской области, Москвы, Петербурга, Тюмени, Самары, Воронежа, Татарстана. Участники форума будут представлять самые разные промышленные предприятия нашей страны.