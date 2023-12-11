С 13 по 17 декабря «Норвежская выставка» откроется сразу в трёх городах области

Верхняя одежда «Бьёрн Ларсен» завоевала широкое признание благодаря качественным экологичным материалам, а также износостойкости, поэтому ценителям комфорта и хорошей одежды лучше поторопиться, ведь выставка продлиться недолго.

После ввода ряда санкций ЕС против России и ухода многих европейских брендов верхней одежды по всей России набирают обороты «Норвежские выставки» от компании «Орсо Групп». Открылась такая выставка-продажа и в Мурманске, и в нашем регионе.

На выставке преобладают норвежские бренды и этому есть логическое объяснение: климат Крайнего Севера с длительной зимой, морозами и холодными ветрами; производству такой одежды уделяют особое внимание. Все модели, представленные на распродаже, изготовлены по самым высоким стандартам.

Верхняя одежда «Бьёрн Ларсен» завоевала широкое признание благодаря качественным экологичным материалам, а также износостойкости, поэтому ценителям комфорта и хорошей одежды лучше поторопиться, ведь выставка продлиться недолго.

С 13 по 17 декабря «Норвежская выставка» работает сразу в трёх городах области. В Мурманске - на первом этаже торгового центра «Форум» (Кольский просп., 134); в Мончегорске - в торговом доме «Дружба» (проспект Металлургов, 34) и в Кандалакше - на улице 50 лет Октября, 12 (бывший «Дом обуви». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.