С 13 по 17 марта в городе Заполярном открывается весенняя выставка верхней одежды норвежских брендов

Из-за прекращения поставок из Европы норвежских брендов одежды и действия ряда санкций её ассортимент в России стремительно сужается, а спрос растёт. Спасает ценителей качественных вещей товарный остаток, который сейчас распродают по выгодным для покупателей ценам.

Дарина менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток магазинов, которые закрылись. Это канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки, так же присутствует большой ассортимент на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки и мужские, и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про зиму мы не забываем. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё это по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарья, менеджер «Норвежской выставки»: «На весну представлены сейчас греческие двухсторонние дублёнки от фирмы «Геласина». Снаружи представлена хлопковая замша, обработанная лазером. Она не боится ни ветра, ни воды, выдерживает температуру от минус 10 до минус 15 градусов, внутри представлена овчина. Она является двухсторонней, её можно вывернуть и спокойно носить другой стороной».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала обновку благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал. Выбрала весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Потом, оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Он такой необычный, такой современный. Скажем так: мне понравилось очень всё. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только пять дней - с 13 по 17 марта включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Заполярном по адресу: ул. Мира, 6 (бывший супермаркет «Корона». Ориентир - воздушные шары».

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