С 13 по 17 октября в столице Заполярья состоится Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона

Участниками культурного события станут коллективы театров России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Первый международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона стартовал в 1999 году в шведском городе Каликс. Нашу страну тогда представлял Мурманский областной театр кукол со спектаклями «Кто устроил балаган?» и «Саамская сказка». Ещё тогда участники решили, что культурное событие не будет иметь статус конкурсного, ведь его первоначальная цель – это обмен опытом, наслаждение искусством и, конечно, общение.

Сергей Репин, актёр Мурманского областного театра кукол: «Обмен опытом не только у нас – вообще на всех фестивалях. Наша труппа обменивается опытом в Белгороде. Надо обязательно смотреть самое лучшее, что показывают другие театры, что-то обязательно для себя брать, подчерпнуть. Может, сами покажем что-то интересное, тоже похвалят, приятно будет».

В этом году Мурманский областной театр кукол становится организатором Международного фестиваля уже в 4-й раз. В Заполярье приедут 12 творческих коллективов, чтобы показать свои уникальные постановки. К участию приглашены ближайшие страны-соседи: Финляндия, Швеция и Норвегия.

Увы, пандемия до сих пор не позволяет пересекать государственную границу, несмотря на это, принять участие иностранные гости смогут наряду со всеми – только сделают это в онлайн-формате.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Их спектакли мы покажем онлайн, в записи. Все участники фестиваля смогут посмотреть их спектакли, они нам прислали свои записи. В любом случае, эти театры – полноправные участники нашего фестиваля, надеемся, что в следующий раз они примут участие уже вживую, пандемийные ограничения снимутся».

Театры, которым удастся посетить нашу региональную столицу, получат возможность не только показать свой талант, но и поучаствовать в различных мастер-классах, направленных на повышение профессионального мастерства. Площадками для показа спектаклей в этом году станет Мурманский областной театр кукол и Детская театральная школа.