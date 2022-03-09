402 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (154), Мончегорске (67) и Кандалакшском районе (62).

С 14 марта при посещении общественных мест не нужны будут QR коды. Сняты и все ограничения по наполняемости, об этом сообщил глава региона в своих социальных сетях.

А вот ношение масок пока ещё требование обязательное.