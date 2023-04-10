День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.23 19:30
С 14 по 23 апреля в павильоне «МурманЭКСПО» на Кольском проспекте, 51 распахнёт свои двери «Индийский базар»
Для мурманчан и гостей города: ароматные чаи и специи, рис, косметика индийских марок, мебель, текстиль и многое другое.
Интересная программа: танцы и песни, фотосессии в сари, плетение мандалы, рисование мехенди, дегустации. Актуальная программа в группе «МурманЭКСПО» в соцсети в «ВКонтакте».
На правах рекламы.
Комментарии
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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