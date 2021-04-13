С 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией

Такая новость шокировала северян, которые запланировали отпуск на этот период. И что же теперь им делать с приобретенными билетами в туристическую страну?

Туристы, которые должны улететь в Турцию до 15 апреля - отправляются в отпуск согласно купленным билетам. Пока изменений в их путешествии нет, но туроператоры отмечают возможность более раннего возвращения соотечественников домой специальными рейсами. Однако пока переживать не стоит, ведь нужно дождаться официального объявления. Те, у которых запланирован вылет в период установленных ограничений, не смогут посетить Турцию для отдыха.

Отметим, что также закрыта и Танзания, но по заверению туроператоров, наших северян в этой стране сейчас нет. А вот в Турцию только на апрель было забронировано порядка 50 туров, а в мае - вдвое больше.

Анна Андриянова, заместитель генерального директора туристического агентства «Радуга Севера»: «На сегодняшний момент мы ждём информацию от туроператоров по регламенту взаимодействия по данным турам. Мы сегодня обзванивали всех своих туристов, говорили, что день-два надо подождать, потому что мы ждём официальную рассылку, как мы будем взаимодействовать в текущей ситуации».