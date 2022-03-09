С 15 марта возобновляется программа туристического кэшбека внутри страны

Это позволит развивать внутренний туризм в Мурманской области. Об этом во время оперативного совещании заявил губернатор Андрей Чибис.

Программа туристического кэшбека продлится до 1 мая. Отправляться в поездки можно с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы.

Такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, условия программы остаются прежними. Так, при оплате картой «МИР» 20% от стоимости поездки возвращаются автоматически в течение пяти дней, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.