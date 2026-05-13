С 15 мая на территории Мурманской области вводят пожароопасный сезон

Такое решение принято губернатором Андреем Чибисом.

В этом году тепло наступило раньше, а природные пожары в Заполярье уже зафиксированы. Ликвидировано четыре возгорания на площади 6,5 гектара.

Главам муниципалитетов необходимо взять под контроль населённые пункты и территории, наиболее подверженные огню. Сами жители и гости региона тоже должны быть внимательными.

С 15 мая разведение костров в лесах запрещено. За нарушение предусмотрена административная, а в случае крупного ущерба — уголовная ответственность.