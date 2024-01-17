С 17 по 21 января в Мурманске и Североморске будет работать «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавских брендов от компании «Орсо Групп»

На сегодняшний день экономические контакты России и Норвегии сведены к минимуму. Это сильно влияет на российский рынок одежды скандинавских брендов. Остро встал вопрос о том, что же делать владельцам товарного остатка, который находится на территории России?

Было принято решение о создании проекта «Норвежская выставка», на которой распродают эти вещи по выгодным для покупателей ценам.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия признала Норвегию недружественной страной. В связи с этим двенадцать норвежских магазинов «Бьерн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товар не вывезти, а на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому его надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Наша компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и сейчас распродает его со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские финские пуховики, облегченные дублёнки. Также не забываем мы и про демисезон. Будет большое поступление на весну-осень. Это кожаные куртки, плащи, демисезонные пальто. Весь ассортимент представлен по ценам в два-три раза ниже, чем было в магазинах».

Коллекции известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». Размерный ряд одежды от 40-го до 76-го включительно.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен»: сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо подходит для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, не продувается, самое главное, ткань дышит. Внутри у неё наполнитель-пух «Дюпонт Сорона». Его можно стирать, он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба - тёплые, красивые и удобные. Всё просто хорошо».

- Нравится всё, всё устраивает. Главное, продавцы вежливые. Уже покупку сделала, покупала кожаную курточку. Всё устраивает, всё прекрасно. Спасибо, что не забываете нас. Приезжаете к нам.

«Норвежская выставка» работает на этой неделе по 21 января включительно с 10 до 20 часов в двух городах. В ЗАТО г. Североморск по адресу: улица Советская, 12; в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (в торговом центре «Форум», справа от отдела «Мои документы») и на улице Карла Либкнехта, 19/15 (ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.