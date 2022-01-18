С 18 на 19 января мурманчане отмечают православный праздник Крещение Господне

В этот день все верующие могут окунуться или испить святой воды.

На утреннюю службу в Крещение приходят в основном люди пожилые, в их лицах читается сосредоточенность и серьёзность. Прихожане Свято-Никольского кафедрального собора ждут самого важного ритуала, связанного с одним из главных православных праздников. На языке богословия это чин агиасма или великое освящение воды.

Игорь Зуев, настоятель Свято-Николького кафедрального собора Мурманска: «Особый чин освящения воды, это чин, молитвы, читая которые, мы как бы становимся участниками того события, которое вспоминаем. То есть, становимся участниками Крещения Господня».

Водоосвящение происходит 2 раза - 18 января в сочельник и 19 января в праздник Богоявления. Православные прихожане верят, что освященная вода становится целебной. И если её выпить или погрузиться в неё, то беды и хвори пройдут.

Игорь Зуев, настоятель Свято-Николького кафедрального собора Мурманска: «Таких случаев на самом деле много. Вспоминать их можно долго. Но всегда нужно помнить, что вода, которую мы сегодня и завтра освящаем, она святая, особая. Это вода, через которую Господь даёт человек дар святого духа, прикасаясь к которому, человек может исцелиться».

Однако священнослужители отмечают, что это освящение тела и духа, но не исцеление от грехов. Для очищения от них нужно участвовать в таинстве исповеди.