Приближается конец учебного года, а значит, дети больше времени будут проводить на улице. Именно летом растёт число ДТП с участием несовершеннолетних. Чтобы предотвратить происшествия, в Мурманской области стартует профилактическая акция Госавтоинспекции «Внимание - дети!». Её главная цель - сохранить жизнь и здоровье юных участников движения.

Каждую весну и лето количество дорожных происшествий с детьми растёт, отмечают инспекторы ГАИ. Школьники и дошколята больше гуляют, катаются на велосипедах, роликах и электросамокатах, но не всегда помнят о правилах безопасности. Именно поэтому с 18 по 22 мая в Мурманске проведут оперативно-профилактическую акцию «Внимание - дети!».

Евгений Барабаш, заместитель начальника отдела госавтоинспекции УМВД России по г. Мурманску: «Во время оперативного мероприятия будем проверять водителей, а сотрудники пропаганды будут ходить по образовательным учреждениям».

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что перевозить детей в машине можно только соблюдая все правила: используя автокресла и ремни безопасности. И ещё один важный совет для родителей: находясь рядом с ребёнком, всегда соблюдать правила дорожного движения. Ведь лучший пример - личный.

Евгений Барабаш, заместитель начальника отдела госавтоинспекции УМВД России по г. Мурманску: «Безопасность наших детей - это не только работа сотрудников ГИБДД, а в первую очередь, родителей и учителей. Родитель должен напоминать правила».

Правоохранители усилят контроль за водителями в местах, где чаще всего появляются юные пешеходы: у детских садов, школ, остановках общественного транспорта. К водителям сотрудники ГАИ обращаются с просьбой быть предельно внимательными, снижать скорость во дворах и при подъезде к остановкам.