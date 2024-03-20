С 18 по 30 марта в регионе проходит чемпионат по профмастерству «Профессионалы 2024»

Здесь ребята проверяют свои знания на практике. Основные спикеры конкурса и в том числе его жюри – сотрудники предприятий, которые в дальнейшем могут трудоустроить юные дарования.

Уже второй раз в Кольском Заполярье проходит региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы 2024». Здесь молодые ребята соревнуются в различных компетенциях, в этом году их 58.

Елена Доронина, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Мурманской области: «Это конкурс, на котором ребята в течении нескольких дней показывают свои профнавыки в различных сферах. Это и медицина, и педагогика, и ремонт, обслуживание легковых автомобилей. И сварка, и так далее. Это такие задания, которые приближены к реальному производству».

Участие в конкурсе принимают все организации профессионального образования региона, в том числе и Мурманский индустриальный колледж. Здесь состоялась пленарная дискуссия о подготовке кадров для заполярных предприятий, а также стартовали соревнования.

Светлана Семёнова, заместитель директора Мурманского индустриального колледжа, руководитель Регионального центра всероссийского движения «Профессионалы» Мурманской области: «На базе Мурманского индустриального колледжа у нас проходят соревнования по 11-ти компетенциям. У нас самая большая площадка. На базе этого отделения у нас проходит шесть компетенций, в которых участвуют не только студенты этого колледжа, но и школьники общеобразовательных организаций Мурманской области, студенты нашего региона тоже принимают участие».

А оценивают их как эксперты педагоги, так и представители предприятий, которые могут во время чемпионата познакомиться со студентами. Взаимодействие с работодателями позволяет организовывать и производственную практику, и готовить кадры непосредственно под свои запросы.

Александр Точилин, сотрудник Публично-правовой компании «Военно-строительная компания»: «Мы сначала знакомимся с ребятами – ориентируем их по поводу тех специальностей, которые у нас есть на производстве. Дальше организовано прохождение практик различных, чтобы ребята приходили, смотрели организацию работы на производстве, особенности».

Для молодёжи такие конкурсы – возможность роста в выбранном направлении, шанс - встретить полезных людей, использовать свои навыки.

Дмитрий Вакуров, студент 4-го курса Мурманского индустриального колледжа: «Здесь мы занимаемся разработкой конструкторской документации».

Такие примеры не могут не вдохновлять. А вот Даниил ещё два года назад начал заниматься в школе 3D моделированием. Сейчас принимает участие в конкурсах, чтобы проверить свои способности.

Победители и призёры чемпиона получат возможность пройти стажировку на крупных предприятиях региона, а уже по её результатам трудоустроиться.