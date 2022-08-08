День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.22 19:30
С 19 по 21 августа на Северном флоте состоится региональная часть военно-технического форума «Армия-2022»
В событии будет задействовано более 1000 военнослужащих. Посетителям североморцы покажут около 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники. Выставки будут развёрнуты на трёх площадках в Мурманской области: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в посёлке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой.
В событии будет задействовано более 1000 военнослужащих. Посетителям североморцы покажут около 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники. Выставки будут развёрнуты на трёх площадках в Мурманской области: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в посёлке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой.
Для зрителей будет работать полевая кухня, палатки «Военторга». На всех площадках форума будут открыты пункты отбора граждан на военную службу по контракту.
Комментарии
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Наталья
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Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
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Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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Инга
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