С 19 по 21 августа на Северном флоте состоится региональная часть военно-технического форума «Армия-2022»

В событии будет задействовано более 1000 военнослужащих. Посетителям североморцы покажут около 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники. Выставки будут развёрнуты на трёх площадках в Мурманской области: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в посёлке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой.

В событии будет задействовано более 1000 военнослужащих. Посетителям североморцы покажут около 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники. Выставки будут развёрнуты на трёх площадках в Мурманской области: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в посёлке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой.

Для зрителей будет работать полевая кухня, палатки «Военторга». На всех площадках форума будут открыты пункты отбора граждан на военную службу по контракту.