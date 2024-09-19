Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 годуВ столице Кольского Заполярья пройдёт полуфинал Мурманской официальной лиги КВН
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.24 19:30

С 19 по 25 сентября в Мурманской области состоится фольклорная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния

В преддверии поездки в стенах Дома культуры имени С.М. Кирова состоялась пресс-конференция, которую посетила группа экспертов.

В Мурманской области работа по формированию и ведению регионального каталога объектов коренных народов ведётся регулярно. В 2023 году, например, было обследовано пять населённых пунктов Кольского полуострова, а находки пополнили федеральный реестр.

Елена Герасимова, заведующая отделом (центром) фольклора ГОАУК «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»: «Работа по сохранению нематериального этнокультурного достояния – это один из важнейших пластов нашей работы».

В этом году большая исследовательская работа продолжится, специалисты более плотно займутся культурой поморов. Руководить экспедицией будет представитель Пермского федерального исследовательского центра.

Александр Черных, председатель Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия, отметил, что экспедиционная группа планирует работу с коллекциями музеев, встречу с фольклорными коллективами и хорами старожилов, а также проведение опросов среди носителей и хранителей поморской культуры.

Александр Черных, председатель Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия: «У нас с собой огромное количество, в том числе и видеоаппаратуры, для того чтобы снимать. Да, и у нас запланирована съёмка поморских традиций, например, технологии приготовления и обработки шерсти и вязания и т.д. Будут разные объекты, чтобы потом из этого смонтировать небольшие фильмы, хроники, видеоролики».

Изучение народов Кольского полуострова охватит около 10 населённых пунктов, в том числе Териберку, Варзугу и Кузомень, на территории которых в течение семи дней группа экспертов будет создавать новые страницы в истории этнокультурного достояния Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Андрей Миронов. Скользить по краю». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в августе снизилась-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,21 рубля, доллар поднялся почти на 1,03 рубля-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)С «капюшоном»: в качестве эксперимента региональный оператор установил в Мурманске 50 новых контейнеров-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика