С 19 по 25 сентября в Мурманской области состоится фольклорная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния

В преддверии поездки в стенах Дома культуры имени С.М. Кирова состоялась пресс-конференция, которую посетила группа экспертов.

В Мурманской области работа по формированию и ведению регионального каталога объектов коренных народов ведётся регулярно. В 2023 году, например, было обследовано пять населённых пунктов Кольского полуострова, а находки пополнили федеральный реестр.

Елена Герасимова, заведующая отделом (центром) фольклора ГОАУК «Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»: «Работа по сохранению нематериального этнокультурного достояния – это один из важнейших пластов нашей работы».

В этом году большая исследовательская работа продолжится, специалисты более плотно займутся культурой поморов. Руководить экспедицией будет представитель Пермского федерального исследовательского центра.

Александр Черных, председатель Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия, отметил, что экспедиционная группа планирует работу с коллекциями музеев, встречу с фольклорными коллективами и хорами старожилов, а также проведение опросов среди носителей и хранителей поморской культуры.

Александр Черных, председатель Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия: «У нас с собой огромное количество, в том числе и видеоаппаратуры, для того чтобы снимать. Да, и у нас запланирована съёмка поморских традиций, например, технологии приготовления и обработки шерсти и вязания и т.д. Будут разные объекты, чтобы потом из этого смонтировать небольшие фильмы, хроники, видеоролики».

Изучение народов Кольского полуострова охватит около 10 населённых пунктов, в том числе Териберку, Варзугу и Кузомень, на территории которых в течение семи дней группа экспертов будет создавать новые страницы в истории этнокультурного достояния Мурманской области.