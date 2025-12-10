С 20 декабря вновь заработает электропоезд «Лыжная Стрела»

Электричка будет курсировать по маршруту Мурманск – Апатиты.

Первые вагоны отправятся в путь в субботу, 20 декабря, в 8.30, а прибудут на финальную станцию уже в 11.53. По воскресеньям обратный путь: из Апатитов - в 19.20, а в Мурманск прибудет в 22.48.

В связи с запуском «Лыжной Стрелы» расписание автобусов №131 «Апатиты – Кировск» изменится. С 20 по 30 декабря и с 12 января по 26 апреля 2026 года он будет отправляться со станции Апатиты по субботам в 12.05, а из Кировска по воскресениям в 17.40.

Во время новогодних праздников, с 31 декабря по 11 января 2026 года, автобус поедет из Апатитов в 12.05, а из Кировска в 17.50.