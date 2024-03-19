С 20 по 24 марта включительно в ТЦ «Форум» работает «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп»

На ней будут представлены весенние и демисезонные коллекции известных скандинавских брендов.

После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась, многие европейские компании его покинули. Не исключение и скандинавские бренды - наиболее популярные в Мурманской области. Но товарный остаток, причём со скидками, можно приобрести на «Норвежских выставках».

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Многие норвежские магазины ушли из России. Моделей становится всё меньше, ассортимент сужается. У нас одежда как на мужчин, так и на женщин, размерный ряд представлен от 40-го до 76-го размера включительно. Как на весну-осень, так и на зиму. Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию греческую дубленку бренда «Геласина». Такие модели выдерживают температуру до минус 15 градусов».

Дмитрий, покупатель: «Купил куртку для поездок в машине. «Пилот» - хорошего качества. Цена очень приятная, советую всем. «Пилот» для машины - самое то! Продавцы на выставке отличные, всех люблю, всех обнимаю».

Только на пять дней - с 20 по 24 марта включительно - с 10 до 20 часов вечера норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», 1-й этаж, зона фуд-корта. Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.