С 2021 года Северный флот станет отдельной военно-административной единицей

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Документ размещён на портале правовой информации.

Согласно документу, Северный флот будет пятым военным округом наравне с Западным, Южным, Центральным и Восточным. Границами флота стали административные границы Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа.

Проект указа о выделении Северного флота в отдельный военный округ Минобороны подготовило в августе прошлого года. В пояснительной записке к документу говорилось, что такая мера позволит «оптимизировать структуру управления вооруженными силами». Кроме того, инициатива поможет эффективнее решать задачи в области обороны на Арктическом стратегическом направлении, указывают в ведомстве.

На Северном флоте подвели предварительные итоги весенней призывной компании. Повестки получили более половины северян, подлежащих призыву.

Каждый шестой новобранец отправлен в Вооружённые силы России и другие формирования силовых структур. Всех срочников дважды тестируют на коронавирус, а после приезда в воинские части помещают на двухнедельный карантин. Перед отправкой в войска ещё на сборных пунктах все призывники наряду с военной формой одежды и обуви, предметами гигиены и первой необходимости обеспечиваются медицинскими масками и перчатками, а также антисептиком.

Более половины призывников из Архангельской и Мурманской областей останутся служить в своих регионах.