С 2022 года Мурманская область входит в топ-10 регионов по эффективности реализации молодёжной политики

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что развитие потенциала молодых людей, их талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности – одна из ключевых национальных целей, зафиксированных Президентом России.

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» команда регионального правительства ведёт системную работу. Она высоко оценивается и на федеральном уровне. С 2022 года наша область входит в число десяти лучших регионов по эффективности реализации молодёжной политики в группе до 200 тысяч проживающей молодёжи.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Хотелось бы отметить, что с прошлого года мы поднялись на четвёртую позицию».

Четверть населения Заполярья – молодёжь, поэтому важно создавать условия, чтобы молодые люди принимали необходимые решения, получали востребованную профессию и реализовывали себя в Мурманской области. Среди имеющихся региональных механизмов и мер поддержки молодёжи выделяют конкурс грантов на реализацию социально значимых проектов и программ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В прошлом году мы поддержали 17 инициатив на общую сумму 9,5 млн рублей. В рамках именной стипендии одарённым детям и талантливой молодёжи ежегодно 125 человек получают по 37 тысяч рублей, а ещё шести северянам за выдающиеся успехи в общественно полезной деятельности мы вручаем премию «Олимп» в размере 100 тысяч рублей. Активной и работающей молодёжи выплачиваем 15 тысяч рублей ежемесячно. Такую специальную стипендию ежегодно получают 100 человек».

В регионе создана уникальная сеть пространств «СОПКИ», чтобы молодёжь могла качественно проводить досуг, реализовывать проекты и заниматься спортом в комфортных условиях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас у нас более 80 пространств различной направленности. Они очень популярны, особенно «СОПКИ.СПОРТ».

В рамках Всероссийского сообщества «Движение Первых» реализуют 12 различных направлений. Особое внимание уделено КВН. Сейчас создано более 50 команд, а за прошлый год общая численность участников составила свыше тысячи человек.

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
