С 21 февраля по 25 февраля в Оленегорске и Мончегорске будет проходить неделя «Норвежской выставки», на которой можно будет приобрести верхнюю одежду скандинавских брендов

После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась - многие европейские компании его покинули. Это коснулось и представительств скандинавских брендов, популярных в Мурманской области.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Полгода назад Россия объявила Норвегию недружественной страной, в связи с этим очень многие магазины и компании покинули российский рынок, полностью закрылись. А наша компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток у магазинов и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. И всё это сейчас в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Флагманская модель - это норвежская «Аляска» от фирмы «Бъёрн Ларсен». Её преимущество в том, что она выполнена полностью из высокотехнологичных материалов. Сверху идёт мембрана трёхслойная. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри наполнитель биопух «DuPont Sorona». Это полный аналог натурального пуха, но есть большое преимущество: его можно стирать, он не сбивается, не скатывается после стирки.

Такие модели выдерживают температуру до минус 45, 50 градусов, Изделие полностью идёт на климат-контроле - вам будет в помещении не жарко, а на улице не холодно. По окантовке капюшона - северный енот».

Коллекции известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Нравится, она тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая. Удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

С 21 по 25 февраля с 10 до 20 часов норвежскую верхнюю одежду с сезонными скидками до 70% можно будет купить в Оленегорске на центральной площади по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур») и Мончегорске, на проспекте Металлургов, 32 (торговый центр «Лапландия», 2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

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